الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«واحاتي» يستضيف طلاب الصم وضعاف السمع مجانا في ملاهي الأطفال (صور)

صورة من زيارة الأطفال
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

بعد أن رأى الرئيس من خلال شاشات التلفاز ومواقع التواصل الإجتماعي ينير الطريق لأطفال وشباب مصرنا الغالية من فئات ذوي الهمم أثناء إحتفالية "قادرون باختلاف"  حاول مواطن واحاتي أن يمشي على نهج الرئيس أن يسعد مجموعة من طلاب الصم والبكم وضعاف السمع بالوادي الجديد يستضيفهم في الملاهي الخاصة به مجانًا تحت شعار " الابتسامة تصنع المستحيل".

FB_IMG_1638921038716
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

أكد عماد سبع وكيل مدرسة الصم وضعاف السمع بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أن المدرسة تلقت دعوة من حمدي أبو عبوده صاحب أحد ملاهي الأطفال الوحيدة بمركز الداخلة باستضافة طلاب المدرسة من ذوي الهمم لزيارة الملاهي ليوم كاملًا مجانًا تحت شعار الابتسامة تصنع المستحيل.

FB_IMG_1638921025843
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأضاف سبع، أن إدارة المدرسة رحبت بهذه الإستضافة ووجه الشكر والتقدير لصاحب الملاهي الذي أسعد طلاب المدرسة وحرص على دفع روح الولاء والإنتماء للوطن في قلوب وعقول الطلاب من خلال الإهتمام بهم ورسم البسمه على وجوههم، مؤكدا لهم أنهم " الكنز" الموجود على هذه الأرض.

FB_IMG_1638921006605
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وقال  حمدي أبو عبوده صاحب الملاهي، إن ملاهي مرح لاند بمركز شباب مدينة الداخلة مفتوحة دائمًا أمام ذوي الهمم مجانًا لرسم الإبتسامة على وجوه هذه الفئات التي تستحق منا الكثير، فقد كرمهم الله بذكاء لا حدود له وأهتم بهم القائد والأب رئيسنا الهمام واحتفل بهم وكرمهم في احتفالية كبرى لم نراها من قبل.

FB_IMG_1638920961628
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأوضح أبو عبيدة أن هذه الأطفال هبة من الله لبعض الأسر وملائكة تمشي على الأرض ورضاهم من رضى الله عز وجل، مؤكدا أن من يحاول رسم البسمة على هذه الفئات أكرمه الله في الدنيا والآخرة، ورزقه الله من غير لا يحتسب.

FB_IMG_1638920954465
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأكد الحاج حمدي اهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع المصري، واحتواء الجميع، جعل من ذوي القدرات الخاصة، مصادر افتخار في المجتمع بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، مؤكدا أن اهتمام الدولة بذوي القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك 

FB_IMG_1638920938607
صورة من زيارة الأطفال للملاهي

بكافة المجالات.

 

FB_IMG_1638921038716
FB_IMG_1638921038716
FB_IMG_1638921025843
FB_IMG_1638921025843
FB_IMG_1638920989178
FB_IMG_1638920989178
FB_IMG_1638921006605
FB_IMG_1638921006605
FB_IMG_1638920961628
FB_IMG_1638920961628
FB_IMG_1638920983851
FB_IMG_1638920983851
FB_IMG_1638920954465
FB_IMG_1638920954465
FB_IMG_1638920948956
FB_IMG_1638920948956
FB_IMG_1638920942431
FB_IMG_1638920942431
FB_IMG_1638920922595
FB_IMG_1638920922595
FB_IMG_1638920938607
FB_IMG_1638920938607
الرئيس ذوي الهمم قادرون باختلاف طلاب الصم والبكم وضعاف السمع الإبتسامة تصنع المستحيل روح الولاء والإنتماء للوطن الكنز أحتفالية كبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

نقل مدير مدرسة ومعلمتين فى مصرع طالب داخل مدرسة بكفر شكر

سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل العلاقات بين الرئيس السيسى وبوتين

السيسى يشهد انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة