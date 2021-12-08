«واحاتي» يستضيف طلاب الصم وضعاف السمع مجانا في ملاهي الأطفال (صور)

بعد أن رأى الرئيس من خلال شاشات التلفاز ومواقع التواصل الإجتماعي ينير الطريق لأطفال وشباب مصرنا الغالية من فئات ذوي الهمم أثناء إحتفالية "قادرون باختلاف" حاول مواطن واحاتي أن يمشي على نهج الرئيس أن يسعد مجموعة من طلاب الصم والبكم وضعاف السمع بالوادي الجديد يستضيفهم في الملاهي الخاصة به مجانًا تحت شعار " الابتسامة تصنع المستحيل".

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

أكد عماد سبع وكيل مدرسة الصم وضعاف السمع بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أن المدرسة تلقت دعوة من حمدي أبو عبوده صاحب أحد ملاهي الأطفال الوحيدة بمركز الداخلة باستضافة طلاب المدرسة من ذوي الهمم لزيارة الملاهي ليوم كاملًا مجانًا تحت شعار الابتسامة تصنع المستحيل.

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأضاف سبع، أن إدارة المدرسة رحبت بهذه الإستضافة ووجه الشكر والتقدير لصاحب الملاهي الذي أسعد طلاب المدرسة وحرص على دفع روح الولاء والإنتماء للوطن في قلوب وعقول الطلاب من خلال الإهتمام بهم ورسم البسمه على وجوههم، مؤكدا لهم أنهم " الكنز" الموجود على هذه الأرض.

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وقال حمدي أبو عبوده صاحب الملاهي، إن ملاهي مرح لاند بمركز شباب مدينة الداخلة مفتوحة دائمًا أمام ذوي الهمم مجانًا لرسم الإبتسامة على وجوه هذه الفئات التي تستحق منا الكثير، فقد كرمهم الله بذكاء لا حدود له وأهتم بهم القائد والأب رئيسنا الهمام واحتفل بهم وكرمهم في احتفالية كبرى لم نراها من قبل.

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأوضح أبو عبيدة أن هذه الأطفال هبة من الله لبعض الأسر وملائكة تمشي على الأرض ورضاهم من رضى الله عز وجل، مؤكدا أن من يحاول رسم البسمة على هذه الفئات أكرمه الله في الدنيا والآخرة، ورزقه الله من غير لا يحتسب.

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

وأكد الحاج حمدي اهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع المصري، واحتواء الجميع، جعل من ذوي القدرات الخاصة، مصادر افتخار في المجتمع بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، مؤكدا أن اهتمام الدولة بذوي القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك

صورة من زيارة الأطفال للملاهي

بكافة المجالات.