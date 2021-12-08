تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعى، لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 11529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 13655 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 4519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 2133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستوى 3133 نقطة.

من ناحية أخرى، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت إخطار من شركة "كير هيلث كير إل تي دي" بصفتها مساهم في شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 37.87%، يفيد بأن شركة "كير هيلث كير"، قد وقعت اتفاق مع شركة "إم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز" للرعاية الطبية "مقدم العرض" بتاريخ 8/12/2021 تتعهد فيه بعرض بحد أدنى عدد 125969377 سهم تمثل نسبة 7.87% من أسهم الشركة وبحد أقصى 192000000 سهم تمثل نسبة 12% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا، وذلك شريطة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعلان عرض الشراء الاختياري للاستحواذ على حتى 26.21% من أسهم شركة مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد.

وقال محللون بالسوق، إن التحرك العرضي بات عنوانا للسوق، خلال الفترة الراهنة، ولحين ظهور محفزات استثمارية جديدة من شأنها دخول سيولة للسوق والمرهونة حتى الآن بعمليات الطرح الحكومى خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.