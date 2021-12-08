الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس يفتتح فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (بث مباشر)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يقدم لكم موقع "الدستور" بثا مباشرًا، لفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقام اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أوضح أن "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة".

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عدة محاور أبرزها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

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وائل لطفي

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