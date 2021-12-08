قرار النيابة ضد مسئول سهل الاستيلاء على 103 أفدنة بسوهاج

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج تقاضي رشوة تسهيل الاستيلاء على 103 أفدنة أملاك دولة وذلك 24 ساعة على ذمة ورود التحريات التكميلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج” باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، والتواطؤ مع “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج”، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة 103 أفدنة أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ 7.725 مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تأكد ذلك بسؤال رئيس الوحدة المحلية وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.