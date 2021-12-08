السيطرة على حريق مزرعة بمنشأة القناطر

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بمنطقة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل مزرعة، علي الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

في سياق آخر، تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.