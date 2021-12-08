الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ طفلين من حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ طفلين علقا داخل الشقة وقت نشوب الحريق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم إنقاذ 8 أشخاص بينهم طفلين واندلع الحريق داخل صالة وغرفة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

بوابات إلكترونية وكلاب بوليسية.. خطة تأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد

10 نصائح للتعامل مع «الطقس المتقلب»

السيسي يشهد فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي ومؤتمر «الإيسيسكو»

السيسى يصل مقر انعقاد المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس. رفعت فكرى

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس