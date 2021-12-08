إنقاذ طفلين من حريق داخل شقة سكنية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ طفلين علقا داخل الشقة وقت نشوب الحريق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وتم إنقاذ 8 أشخاص بينهم طفلين واندلع الحريق داخل صالة وغرفة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.