الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. وكيل «صحة الإسكندرية» وآخرين أمام المحكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر المحكمة التأديبية بالإسكندرية، اليوم، قضية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين، المتهمين بإسائة استعمال السلطة والانحراف بها، والإطلاع على ما قدمته النيابة الإدارية من مستندات جديدة بشأن القضية.

كان المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة بالنيابة الإدارية بالاسكندرية، باشر التحقيقات في الواقعة التي حملت رقم ١٥٩٩ لسنة ٢٠٢١ ، وتبين من أوراق القضية أن مدير الإدارة القانونية بمديرية الصحة بالإسكندرية تقدم بشكوى ضد "سعيد .م. ال" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مفادها أن وكيل الصحة المشار إليه  قام بالتنكيل به وخفض وظيفته إلى باحث قانوني .

وأضاف مدير الادارة القانونية فى التحقيقات أنه بناءا على قرار وكيل الصحة فقد صدع لتعليماته كل من وكلاء المديرية والتفتيش المالي والإداري ومسئولي سجل الحضور والانصراف، ما أضر بحقوق الشاكي المادية والأدبية فقرر تقديم شكوى ضده في النيابة الإدارية.

وعقب اكتمال التحقيقات، أمر المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة بإحالة " س.م" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وآخرين، إلى المحكمة التأديبية العليا للنظر فى التهمة الموجه إليهم في القضية بشأن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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