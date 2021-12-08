اليوم.. نظر قضية «عبدة الشيطان» بالدقهلية

تنظر محكمة جنح مركز ميت غمر، برئاسة المستشار أحمد المسلمي، اليوم الأربعاء، قضية "عبدة الشيطان".

وأثناء نظر الجلسة الماضية طلب محامي أحد ورثة المجني عليها الأولى، المتوفاة "ميادة إيهاب"، والتي لقيت مصرعها أثناء حفل الزفاف، بسبب طفاية حريق ارتطمت بها، الإدعاء مدنياً بمبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهمين جميعًا.

يذكر أن كل من المتهم الأول السعيد العربي، والمحبوس على ذمة القضية، وجمال ميسره، محبوس، وهاني أحمد أبو رمضان هارب، كانت النيابة العامة أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم بتاريخ 25 يونيه 2021 ، وأثناء حفل نقل الأثاث الخاص بالعروسين بشقيقه المتهم السعيد العربي الزلمه ، بقرية أتميده مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، قام كل من المتهمين سالفي الذكر وآخرين، بإقامة حفلة داخل القرية ، وأعدوا للاحتفال طفايات حريق ، واسطوانات غاز، ورسومات ترمز لأوجه الشياطين وغيرها غير معلوم ، في مشهد عبثي غير متعارف عليه بالمجتمع المصري.

وأثناء الحفل قام المتهمون وآخرين ، بعمل استعراض بطفايات الحريق ، خالعين ملابسهم ، وقاموا بالرقص الهستيري ، مستخدمين طفايات الحريق ، مما أدي إلي تطاير أحدي الطفايات الحريق ، أثناء اللهو بها ، نتج عن ذلك حدوث إنفجار ، أدى إلى اندفاع الأسطوانة وتطايرها ، وعدم قدرتهم في السيطرة عليها ، واصطدمت بالعديد من المواطنين من المجني عليهن ، مما أدى إلى إصابة كل من ، ميادة إيهاب مصطفي 21 سنة الطالبة بكلية الآداب ، أثناء تواجدها بأحد منازل أصدقائها بالقرب من احتفالات الزفاف المطلة علي حفل نقل الأثاث ، مما أدي إلي حدوث إصابات خطيرة ، بالرأس ، وكدمات بالعين اليمني واليسري ، انتقلت علىإثرها إلى مستشفى دقادوس العام بمركز ميت غمر ، لإجراء عدد من الجراحات ، حتى لقيت مصرعها متأثرة بتلك الإصابات.

كما تم إصابة نور وليد عوض الطالبة بالصف الثالث الثانوي ، والتي تعرضت للعديد من الإصابات ، وقامت علي إثرها بإجراء عدد من العمليات الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة.

وكان محامى المجني عليهن قد تقدم بالدفع بثبوت الإتهام مستندين للفيديوهات التي تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، لإحداث هذه الواقعة ، بحق المتهمين ، ومشتركين آخرين هاربين.