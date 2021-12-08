نظر استئناف أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين اليوم

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت محكمة أول درجة بالاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وذلك لسب وقذف وإزعاج ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وفي سياق آخر، حجزت محكمة جنح شمال الجيزة استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي، على حبسها عامًا في اتهامها بسرقة خاتمي ألماس لـجلسة 28 ديسمبر المقبل للحكم.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة، قد قضت بحبس الخادمة لمدة سنة، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه، بعد اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي في كرداسة.