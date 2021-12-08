الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات لصوص الهواتف بمنشأة ناصر: بنخطف تليفوناتهم

سرقة هاتف
سرقة هاتف

أدلى تشكيل عصابي باعترافات أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، أنهم يمتلكون توك توك يستخدموه فى تنفيذ جرائمهم، حيث يقوم أحدهم بقيادته والآخرين مهمتم هي تغفيل المواطنين وخطف هواتفهم ويفروا هاربين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف التواجد الأمنى بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعائهم تعرفوا على الهواتف واتهامهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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