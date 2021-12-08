الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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حوادث

بوابات إلكترونية وكلاب بوليسية.. خطة تأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد

جريدة الدستور

تستعد الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن، لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد، حيث تبدأ احتفالات الأقباط الكاثوليك يوم 25 ديسمبر، بينما تحتفل الطائفة الإنجيلية بالعيد يوم 5 يناير، والأقباط الأرثوذكس تحتفل بعيد الميلاد يوم 7 يناير، فضلا عن احتفالات رأس السنة.

وتشمل خطة الأجهزة الأمنية في عملية تأمين الكنائس، بغلق كل الطرق المؤدية لدور العبادة، مع وضع كردون أمنى في محيط كل كنيسة.

كما تستهدف الإجراءات الأمنية تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، مع الحفاظ على حرم آمن بجميع الكنائس ومنع انتظار السيارات بها، وضع بوابات إلكترونية للزائرين والمصلين لإحكام السيطرة الأمنية، حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية.

كما تستعد الأجهزة الأمنية في تأمين الكنائس باحتفالات عيد الميلاد المجيد، بالدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، وكذلك الاستعانة بفرق الكشافة في الكنائس للتأمين الداخلي، وفحص رواد الكنائس لخبرتهم في التعرف على أي شخص غريب ليس من رواد الكنيسة.

وتشمل خطة التأمين تعزيز الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات على الطريق لتأمين الرحلات المواطنين خلال أعياد الميلاد، بالتواجد المروري الفعّال والجدي على الطرق السريعة لحين انتهاء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

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