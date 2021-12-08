الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طوارئ في غرف المرور لمواجهة آثار الطقس السيئ

غرف المرور لمواجهة
غرف المرور لمواجهة آثار الطقس السيئ

فرضت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة طوارئ، تحسبا لسقوط أمطار وظهور اﻷتربة والرياح وشبورة على الطرق بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس