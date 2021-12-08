الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

«مشادة نهايتها الموت».. المتهم بقتل زوجته في المنيرة: كنت بأدبها

جريدة الدستور

أدلى المتهم بقتل زوجته في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، باعترافات تفصيلية حول ارتكاب الواقعة، والدوافع  وراء إقدامه على ذلك.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه تزوج المجني عليها منذ 3 سنوات، وهناك خلافات بينهما بصفة دائمة، لافتًا إلى أنه أنجب منها طفلتين.

أضاف أن الخلافات تجددت بينهما يوم الحادث، وتطورت إلى مشادة كلامية، فاستشاط غضبًا، ووجه لها ضربة بوجهها فسقطت أرضًا، ثم أحضر حبل، ووثق يديها وقدميها، ثم أحضر عصا خشبية كانت بالشقة، وبدأ في الاعتداء عليها بالضرب، وتسديد الضربات لها، حتى فوجئ أنها فارقت الحياة.

وحاول المتهم إنكار تهمة القتل العمد عن نفسه، قائلا:"أنا مكنش قصدي اقتلها، كنت بأدبها بس، لكن فوجئت أنها ماتت، ومحستش بنفسي وأنا بضربها".

كانت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، قد شهدت جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، حيث وثقها بحبل، واعتدى عليها بالضرب بعصا حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

تلقى العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

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