الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر: «ببيعها خردة للورش»

متهم
متهم

اعترف عاطل متهم بسرقة سيارة فى منطقة مدينة نصر، أمام رجال المباحث،  بمراقبته للسيارات المركونة أسفل المنازل وسرقتها فى أوقات متأخرة من الليل بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، مشيرا إلى بيع السيارات المسروقة "خردة" فى ورش السيارات.

وأمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة وعرض أجزاء منها للبيع لإحدى ورش تصليح السيارات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة "نصف نقل- بدون لوحات معدنية " وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد مالكى ورش تصليح السيارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبحوزته السيارة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها "مُبلغ بسرقتها"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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