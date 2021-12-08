الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعليمات القيادة الآمنة مع ظروف الطقس السيئ

القيادة الآمنة مع
القيادة الآمنة مع ظروف الطقس السيئ

تتأثر الطرق الرابطة بين المحافظات منها الطريق الدائرى بموجة تقلبات الطقس، مما يؤدى إلى تباطؤ حركة السيارات أثناء القيادة في ظل توقعات الأرصاد الجوية، بظهور موجة للطقس السيئ خلال الفترة المقبلة، وللوقاية من الحوادث المرورية تشدد عادة إدارات المرور على اتباع تعليمات القيادة الآمنة.

ويأخذ المواطنين الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، وإتباع تعاليم رجال المرور، بالإلتزام بمجموعة من الإرشادات المتبعة لمنع نزيف الدماء على الأسفلت، والابتعاد عن القيادة بسرعات جنونية، وبشكل متهور على المحاور، فى ظل تواجد رجال المرور على كافة الطرق لمتابعة حركة المركبات بشكل دورى.

وشددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، بالالتزام بمجموعة من التعليمات العامة والتعليمات لقائدى السيارات، أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد..

ومن تلك الإرشادات :

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العاليةز

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مجدي يعقوب بجوار الرئيس السيسي بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

أقوال شهود العيان في العثورعلى طفلة حديثة الولادة بالشروق

«رياح وأمطار».. حالة الطقس اليوم الأربعاء 8- 12- 2021

فتح باب التسجيل لجرعة كورونا الثالثة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس