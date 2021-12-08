ضبط 89 ألف كتاب دراسي داخل مطبعة غير مرخصة بالغربية

واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

البداية، عندما أشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إلى طباعة مطبعة ومخزن كتب بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، العديد من الكتب الدراسية خاصة بإحدى الجهات الرسمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة ، وجمع تلك المطبوعات بدون تفويض أو أذن كتابي من اصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، والتقابل مع مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 89500 مطبوع تعليمي وأغلفة خاصين بإحدى الجهات الرسمية وعدة شركات للنشر والتوزيع دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه مالك المطبعة والمخزن المشار إليهما، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، واتخاذ الإجراءات القانونية.