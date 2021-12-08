الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف محليات بسوهاج مكن مواطن من البناء على أرض الدولة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الفساد الوظيفي والرشوة واستغلال النفوذ، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

 حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة (103) فدان أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ (7,725) مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بسؤال رئيس الوحدة المحلية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إلى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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