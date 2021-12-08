الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق ميناء السويس البحري أمام حركة الملاحة لسوء الأحوال الجوية

ميناء السويس
ميناء السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، منذ قليل؛ إغلاق ميناء السويس البحري بمحافظة السويس صباح اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 24 عقدة والضغط الجوي 1019 واتجاه الرياح جنوبية غربية.

وأكدت أن حالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2.50 إلى 4 أمتار ودرجة الحرارة 15.4 درجة مئوية والرؤية 2 كم وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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