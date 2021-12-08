فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء، بإصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح، في عملية طعن بحي الشيخ جراح في القدس، لافتة إلى أن منفذ حادثة الطعن فتاة وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.

وقال نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء: "كان هناك ضجة كبيرة في مكان الحادث عندما وصلت فرق الإسعاف، وكانت المرأة المصابة مضطربة، وتم نقلها الى مستشفى هداسا بجبل المشارف".

يأتي هذا فيما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،، المجتمع الدولي للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية وكيميائية في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال فعالية «الحوار رفيع المستوى حول التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية» الذي تنظمه سلطة جودة البيئة في رام الله، حسبما نقلت وكالة قدس للأنباء.

وقال اشتية: «رغم إجراءاتنا تجاه البيئة والحفاظ عليها، هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة تعمل على تدمير بيئتنا وكافة الجهود التي نبذلها».

ودعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في دفن إسرائيل النفايات النووية والكيماوية والصلبة في الأراضي الفلسطينية، كون حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل من الأعلى في فلسطين.

وأشار إلى أن هناك تقارير تفيد بذلك، الأمر الذي يشكل خطرًا على البيئة وصحة المواطنين الفلسطينيين.