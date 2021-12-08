«الخشت» يشيد بطالبين بجامعة القاهرة شاركا كمترجمين للغة الألمانية في «EDEX 2021»

شارك الطالبان إبراهيم أحمد علي يوسف، ومحمد وليد محمد محسن، المقيدين بقسم اللغة الألمانية بجامعة القاهرة، كمترجمين فوريين للوفود الأجنبية المشاركة في المعرض الدولي للسلاح "EDEX 2021" والذي نظمته مصر في الفترة بين 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.



وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الطالبين في المعرض الدولي للسلاح "EDEX 2021" والمساهمة في إخراج المعرض بالصورة اللائقة باسم مصر أمام دول العالم، وإثبات مدى قدرتهما وتدريبهما على الترجمة الفورية من اللغة الألمانية وإليها تحت إشراف الدكتورة دينا سلامة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تفخر بما يحققه طلابها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات بجدارة، مؤكدًا أن التميز لطلاب جامعة القاهرة هو نتيجة طبيعية للجهود المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم لتخريج جيل مسلح بالعلم مؤمنًا بوطنه وحقه في أن يتبوأ مكانته اللائقة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على دعم أبنائها بشكل دائم على كافة المستويات ومختلف المجالات، وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني لديهم، من خلال المشاركة الإيجابية في الفعاليات التي تقيمها مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى الفعاليات الدولية، بما يتيح تبادل ونقل الخبرات للمشاركين.

جدير بالذكر أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” يمثل حدثًا كبيرًا للتكنولوجيات العالمية بمختلف القطاعات الصناعية، وخاصة الصناعات العسكرية بمصانع الإنتاج الحربي بما يمثل إضافة إلى قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.