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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 8-12-2021

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار أسعار الصرف، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، حيث بلغ 15,71 جنيه، اليوم الأربعاء، في ظل اهتمام كبير من المتعاملين في السوق المصرفية بمتابعة أسعار الدولار يوميًا لارتباطها بأسعار السلع والخدمات والمنتجات في الأسواق، ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين والشركات بتوفير الدولار لإنهاء التعاملات المالية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، شهدت تعاملات اليوم استقرار معدلات السحب على العملات الأجنبية، مما أدى إلى استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، نظرا لقيام البنك المركزي المصري بتوفير كميات كبيرة من الدولار لتغطية حاجة للبنوك والعملاء، مما ساهم في استقرار سوق الصرف.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

 

سعر الدولار في بنك مصر

وأيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15٫65 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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