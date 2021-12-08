رئيس الأرجنتين يؤكد أنه بصحة جيدة بعد الجرعة الثالثة من «سبوتنيك V»

قال سفير روسيا في الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن رئيس هذه الدولة ألبرتو فرنانديز، أكد أنه بصحة جيدة بعد تلقيه الجرعة الثالثة المعززة من لقاح "سبوتنيك V " الروسي المضاد لكوفيد.

وأضاف السفير أمس للصحفيين، عقب اجتماع وفد رجال الأعمال الروسي مع فرنانديز في القصر الرئاسي في بوينس آيرس: "أكد الرئيس فرنانديز، أنه يشعر بالارتياح. ولا توجد أية مشكلة صحية لديه".

وأردف أن رئيس الأرجنتين ورئيس حكومتها وخمسة وزراء اتحاديين، بدأوا حديثهم بكلمات الامتنان والشكر التقليدية للقيادة الروسية للمساعدة التي قدمتها روسيا في الأوقات الصعبة، في خضم الجائحة، وإرسال لقاحات "سبوتنيك V".

يوم الاثنين الماضي، كتب الرئيس ألبرتو فرنانديز، على "تويتر": "تلقيت اليوم جرعة معززة من سبوتنيك V الروسي، في إطار جدول التطعيم المحدد لي".

و دعا فرنانديز المواطنين الذين لم يستكملوا تطعيمهم بعد لعدم تأجيل التطعيم الثاني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.