الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال توافق على تطعيم الأطفال من 5 أعوام وحتى 11 عاما

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

وافقت البرتغال على تطعيم الأطفال من 5 أعوام وحتى 11 عاما ضد فيروس كورونا، حسبما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية.
وبهذه الخطوة، ستكون البرتغال قادرة على زيادة معدل التطعيم الذي وصل حتى الآن إلى 88%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وقالت السلطات في لشبونة إن نحو 638 ألف طفل سيكونون مؤهلين لتلقي اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، سلمت البرتغال هذا الأسبوع دفعة جديدة تضم 187 ألفًا و200 جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد-19 إلى موزمبيق، بحسب بيان أصدرته وزارة اليوم.
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية وفقًا لبيان، حسبما أوردت صحيفة "ذا برتغال نيوز"- إنه بتسليم هذه الدفعة الرابعة، تكون البرتغال قد سلمت ما مجموعه 547 ألف جرعة لقاح لموزمبيق، مشيرة إلى أن اللقاحات تم تسليمها مع الأدوات اللازمة لتقديمها، مما يسهم في الجهود التي تبذلها موزمبيق لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19 من خلال التطعيم واسع النطاق للسكان.
وكانت البرتغال قد سلمت الأسبوع الماضي دفعة ثالثة من لقاح أسترازينيكا تضم 200 ألف جرعة.
وتقول الوزارة إن هذا الإجراء ينبع من الالتزام السياسي بإتاحة ما لا يقل عن 5٪ من اللقاحات ضد كوفيد-19 التي حصلت عليها البرتغال للبلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية وإلى تيمور الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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