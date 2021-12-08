الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرصاد فى كوريا الجنوبية: 2021 أشد عام حرارة فى تاريخ البلاد

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن متوسط درجة الحرارة في البلاد خلال الفترة
من يناير إلى نوفمبر وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
 

وأضافت أن متوسط درجة الحرارة بلغ 4ر14 درجة مئوية، مما يجعل هذا العام على الأرجح الأكثر حرارة على الإطلاق، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

وأفادت الهيئة بأن متوسط درجة الحرارة على مدار 11 شهرًا يمثل الأعلى منذ عام 1973 عندما عززت البلاد شبكات مراقبة الطقس في جميع أنحاء البلاد. 

 

وقالت إنه مع توقع ارتفاع متوسط درجة الحرارة اليومية في ديسمبر مقارنة بالسنوات السابقة، من المتوقع أن يسجل عام 2021 أعلى مستوى له في السجلات باعتباره أكثر الأعوام حرارة.
 

وتشير أحدث البيانات بوضوح إلى تأثير تغير المناخ على البلاد، بحسب يونهاب.

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وائل لطفى

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