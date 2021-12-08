الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوى بعد خطوة أمريكية مماثلة

أولمبياد بكين
أولمبياد بكين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي ستستضيفها بكين، ستقتصر على اللاعبين ولن تشمل أي تمثيل رسمي.

وأضاف موريسون، أن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها".

وتابع: "ليس مستغربا بتاتا أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب".

وبهذا الإجراء تكون كانيبرا حذت حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنها ستقاطع دبلوماسيا هذا الأولمبياد المزمع مطلع العام المقبل.

وقال البيت الأبيض، إنه "بسبب سجل حقوق الإنسان في الصين، فإننا لن نرسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

وأضاف أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب و"يحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل".

وردت الحكومة الصينية بإدانة القرار، قائلة، إن الأولمبياد لا ينبغي أن يكون "منصة لعروض سياسية" وحذرت من "إجراءات مضادة حازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "يواصل السياسيون الأمريكيون الترويج للمقاطعات الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية... إنهم يتلاعبون بالسياسة"، مشيرا إلى أنه "في الأصل لم تتم دعوة السياسيين الأمريكيين".

 

و علي صعيد آخر ، قررت السلطات الصحية في أستراليا، بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من 10 يناير المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، في تصريحات نقلتها صحيفة "هيرالد صن" المحلية، إن المسئولين الطبيين في البلاد منحوا موافقة مؤقتة على لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الأصغر سنًا لأول مرة، وذلك في أعقاب قرارات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وأضاف هانت أن المرحلة الأولى لتطعيم 2.3 مليون طفل أسترالي، والتي ستبدأ في 10 يناير، تظل مرهونة بموافقة الهيئة الاستشارية للتحصين في البلاد.

وأوضحت هيئة تنظيم إدارة السلع العلاجية في أستراليا، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا سيحصلون على جرعة لقاح أصغر من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، مؤكدة أنه تم اختبار اللقاح سريريًا على نطاق واسع.

يُشار إلى أن ما يقرب من 93 % من الأستراليين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا تلقوا جرعة أولية من اللقاح، بينما تلقى 88 % من السكان الجرعتين معاً.

امريكية خطوة بعد دبلوماسية أستراليا دبلوماسي الدبلوماسية أمريكي امر بكين أولمبياد الدبلوماسي أولمبياد بكين أولمبياد بكين الشتوي

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

جونسون يحذر من أوميكورن ويستعد للانتقال للخطة «ب»

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

عادات يومية طبيعية لخفض ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر