أستراليا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوى بعد خطوة أمريكية مماثلة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي ستستضيفها بكين، ستقتصر على اللاعبين ولن تشمل أي تمثيل رسمي.

وأضاف موريسون، أن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها".

وتابع: "ليس مستغربا بتاتا أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب".

وبهذا الإجراء تكون كانيبرا حذت حذو واشنطن التي أعلنت الإثنين أنها ستقاطع دبلوماسيا هذا الأولمبياد المزمع مطلع العام المقبل.

وقال البيت الأبيض، إنه "بسبب سجل حقوق الإنسان في الصين، فإننا لن نرسل وفدا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين".

وأضاف أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون بالألعاب و"يحصلون على دعم الحكومة الأمريكية الكامل".

وردت الحكومة الصينية بإدانة القرار، قائلة، إن الأولمبياد لا ينبغي أن يكون "منصة لعروض سياسية" وحذرت من "إجراءات مضادة حازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "يواصل السياسيون الأمريكيون الترويج للمقاطعات الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية... إنهم يتلاعبون بالسياسة"، مشيرا إلى أنه "في الأصل لم تتم دعوة السياسيين الأمريكيين".

و علي صعيد آخر ، قررت السلطات الصحية في أستراليا، بدء تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من 10 يناير المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، في تصريحات نقلتها صحيفة "هيرالد صن" المحلية، إن المسئولين الطبيين في البلاد منحوا موافقة مؤقتة على لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الأصغر سنًا لأول مرة، وذلك في أعقاب قرارات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وأضاف هانت أن المرحلة الأولى لتطعيم 2.3 مليون طفل أسترالي، والتي ستبدأ في 10 يناير، تظل مرهونة بموافقة الهيئة الاستشارية للتحصين في البلاد.

وأوضحت هيئة تنظيم إدارة السلع العلاجية في أستراليا، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا سيحصلون على جرعة لقاح أصغر من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، مؤكدة أنه تم اختبار اللقاح سريريًا على نطاق واسع.

يُشار إلى أن ما يقرب من 93 % من الأستراليين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا تلقوا جرعة أولية من اللقاح، بينما تلقى 88 % من السكان الجرعتين معاً.