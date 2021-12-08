الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العدل الدولية توجه طلبات لأذربيجان وأرمينيا بنبذ الكراهية وبتجنّب تصعيد النزاع

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

دعت محكمة العدل الدولية كلا من أرمينيا وأذربيجان بنبذ الكراهية العنصرية وبتجنّب تصعيد النزاع بعد الحرب الخاطفة التي دارت بينهما العام الماضي.

 

و حسبما أفادت وكالة  أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، طلبت المحكمة أذربيجان بحماية الأرمن المسجونين لديها على خلفية نزاع العام 2020 حول ناغورني قره باغ، وبالكف عن انتهاك الإرث الثقافي الأرميني، ولا سيما الكنائس.

 

وكانت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان قد طلبتا من محكمة العدل الدولية في لاهاي اتخاذ تدابير طارئة لوقف انتهاكات تمس "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" وتتبادلان الاتهامات بارتكابها.

 

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو إنه "ينبغي على الطرفين أن يمتنعا عن أي ممارسات من شأنها مفاقمة النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل التوصل إلى حل له أمرا أكثر صعوبة".

 

وقرارات المحكمة، وهي ملزمة على الرغم من أنها لا تمتلك الوسائل لإنفاذها، معلّقة بانتظار استكمال ملف قضية النزاع الذي قد يستغرق حلّه سنوات عدة.

العدل الدولى إرم وجه أذربيجان طلب طلبات لدول العدل الدولية الدولية الدول أرمينيا

رئيس التحرير

وائل لطفى

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