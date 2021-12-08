الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بايدن أكد لبوتين أنه سيبحث مع الحلفاء مخاوف موسكو إزاء توسع الناتو

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أنه سيناقش مع الحلفاء مخاوف موسكو إزاء توسع الناتو شرقا.

 

وقال أوشاكوف للصحفيين إن بايدن "أكد أنه سيبحث مع حلفائه جميع القضايا المثيرة للقلق لدى الجانب الروسي"، مشيرا إلى أن رئيسي البلدين اتفقا على تكليف ممثليهما بالعمل على هذه القضايا الحساسة في الوقت القريب.

 

وردا على سؤال حول سحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا بعد الاتصال بين بوتين وبايدن، أشار أوشاكوف إلى أن "القوات الروسية موجودة على الأراضي الروسية، ولا تهدد أحدا".

 

وأضاف أن بوتين لفت نظر بايدن إلى أن واشنطن قلقة إزاء القوات الروسية الموجودة على بعد آلاف الكيلومترات عن الولايات المتحدة، وروسيا قلقة بشأن أمنها.

 

وبشأن مناقشة قضية عدم توسع الناتو، قال مساعد الرئيس الروسي: "لا أعرف مستوى تمثيل المشاركين الأمريكيين، ومن سيشارك من جانبنا. ولكن بوسعي أن أقول إن المسائل الخاصة بتقديم الضمانات الأمنية اللازمة لنا، بما فيها عدم نشر الأسلحة الهجومية وزحف الناتو شرقا، من المنطقي مناقشتها في إطار المجموعة الخاصة بالاستقرار الاستراتيجي" المنبثقة عن موسكو وواشنطن.

 

وأضاف أن "هذه المسائل ستبحث في إطار هذه المجموعة مباشرة".

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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