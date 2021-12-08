الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يبتّ فى وجوده بكابل خلال بضعة أسابيع

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبت بتواجده في أفغانستان خلال بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني "الاعتراف بحكومة طالبان".

 

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نبيلة مصرالي، إن "الاتحاد الأوروبي يعمل على ترسيخ حد أدنى من وجوده في كابل، لأسباب أمنية".

 

وأضافت: "لا يمكننا الخوض في التفاصيل، لكنها مسألة أسابيع وليست أشهر... وهذه ليست علامة على الاعتراف منا بحكومة طالبان".

 

وتابعت: "نريد أن نكون قادرين على مساعدة الشعب الأفغاني بشكل أفضل من خلال التقارب، كما يجب أن نتفاعل مع طالبان أو مع سلطات الأمر الواقع في كابل".

 

وقالت: "في هذه المرحلة نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي فقط، إذ يمكن للدول الأعضاء الانضمام إلى إذا أرادت... هذا يعود لتقديرها".

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وائل لطفى

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