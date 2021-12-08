لسلامتك.. نصائح مهمة عند قيادة السيارة مع هبوب العاصف الترابية

يتم حث السائقين على البقاء في حالة تأهب، في ظل القيادة أثناء هبوب العواصف الترابية، لأن الرياح القوية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الرؤية المحدودة أو يمكن أن تصيح معدومة بسبب الغبار أو الأتربة الكثيفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار بالأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، إذ تتوقع وصول عاصفة ترابية إلى البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما نوهت الهيئة بانخفاض درجات الحرارة.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، إرشادات القيادة إذا اضطررت القيادة أثناء العاصفة الترابية، وفقًا لموقع kansashighwaypatrol