لسلامتك.. نصائح مهمة عند قيادة السيارة مع هبوب العاصف الترابية
يتم حث السائقين على البقاء في حالة تأهب، في ظل القيادة أثناء هبوب العواصف الترابية، لأن الرياح القوية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الرؤية المحدودة أو يمكن أن تصيح معدومة بسبب الغبار أو الأتربة الكثيفة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار بالأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، إذ تتوقع وصول عاصفة ترابية إلى البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما نوهت الهيئة بانخفاض درجات الحرارة.
ولهذا نستعرض في السطور التالية، إرشادات القيادة إذا اضطررت القيادة أثناء العاصفة الترابية، وفقًا لموقع kansashighwaypatrol
- يفضل تجنب القيادة في ظل هبوب عاصفة ترابية أو خلالها إن أمكن.
- أثناء القيادة عبر العاصفة الترابية، تأكد من إضاءة كافة المصابيح الأمامية.
- لا تنتظر حتى يصل ضعف الرؤية إلى صعوبة رؤية الطريق بأمان، انسحب عن القيادة وتوقف في أسرع وقت ممكن، واخرج تمامًا من الطريق السريع كلما استطعت.
- لا تتوقف في حارة أثناء السفر؛ ابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الجزء المرصوف من الطريق.
- أوقف السيارة في وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسي وبعيدًا عن المركبات الأخرى.
- اضبط فرامل الطوارئ وارفع قدمك عن دواسة الفرامل.
- ابق في السيارة مع ربط حزام الأمان وانتظر مرور العاصفة.
- يجب أن يكون سائقي المركبات رفيعة المستوى على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة عند السفر، والقيادة بسرعات منخفضة.
- تظل يقظة السائق وقدرته على القيادة الآمنة العامل الأول لمنع الحوادث.
- تتدهور الرؤية بسرعة كبيرة خلال عاصفة ترابية، إذا كنت على الطريق وتعطلت قدرتك على القيادة بأمان بسبب ضعف الرؤية، قلل من سرعتك.
- إذا كانت سيارتك مكيفة، قلل كمية الغبار التي تدخل سيارتك عن طريق تحويل مدخل الهواء إلى "إعادة تدويره" مرة أخرى.