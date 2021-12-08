الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نولاند: نخشى أن يقرر بوتين إحياء الاتحاد السوفييتى

بوتين
بوتين

أعربت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، عن خشية الولايات المتحدة من إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صنع التاريخ بإحياء الاتحاد السوفييتي.

وقالت في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "هناك مخاوف من أن يسعى بوتين لإحياء الاتحاد السوفييتي، ومن يدري ما إذا كانت شهيته ستتوقف على ما بلعه، أم أنه سيقرر المضي قدما؟".

وحذرت نولاند روسيا من "تنفيذ خططها لغزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "المواجهة مع الجيش الأوكراني الحديث مقارنة بعام 2014 ستكلف الكثير من الدماء".

وتابعت: "هناك العديد من الأسباب لعدم رغبة أي منا في شن الحرب.. ستكون الحرب دموية للغاية وصعبة بالنسبة لأوكرانيا، ولكنها ستكون أيضا شديدة الدموية وصعبة بالنسبة لروسيا".

وأضافت: "روسيا أكبر بكثير، وقواتها أكبر بكثير، لكن أوكرانيا الآن أفضل استعدادا مما كانت عليه في 2014، بالإضافة إلى ذلك، العديد من الأوكرانيين خدموا في الجيش وعادوا إلى الحياة المدنية".

وتابعت: "أعتقد أن مستوى الدعم والمشاعر الودية تجاه روسيا بين الأوكرانيين وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 12% أو نحو ذلك".

وأشارت الخارجية الروسية وفي عدة مناسبات، إلى أن "تصريحات الغرب حول العدوان الروسي وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة في ذات الوقت".

وقال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين، إن "روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها، وأن هذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا".

وعلى صعيد آخر، كشف مسئولون ومصادر في الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات لتنفيذ إجلاء محتمل للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا إذا قررت روسيا غزو البلاد ما سيؤدي إلى وضع أمني سيء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 6 مصادر لم تكشف عن هوياتهم، أن خطة الطوارئ التي يقودها البنتاجون تأتي بعد إبلاغ الحكومة الأمريكية الكونجرس باستعداداتها للأزمة المُحتملة.

وأوضحت المصادر أن المسئولة البارزة في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أرسلت تقريرا موجزا للكونجرس،  يوضح حزمة العقوبات الأمريكية التي يتم التخطيط لها ردا على أي هجوم روسي محتمل، لكنها اعترفت في التقرير أن خيارات الولايات المتحدة محدودة فيما يخص ردع غزو محتمل لأوكرانيا، مشددة على أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرار الغزو العسكري، لكنه حشد قوات عسكرية كافية على الحدود مع أوكرانيا ما قد يجعل الهجوم سريعا للغاية.

وأشارت المصادر لشبكة "سي إن إن"، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ترى حاليا حاجة لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، وما زالت الخطوط الجوية تعمل من المطارات الدولية هناك بجانب حدودها البرية مع جيرانها في الغرب.

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وائل لطفى

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