صحيفة بريطانية: إلغاء احتفالات عيد الميلاد بمدينة فرنسية بسبب كورونا

اتخذت مدينة "تارن إي جارون" الفرنسية قرارًا بإلغاء حفل عيد الميلاد السنوي، في ظل الانتشار الحالي للإصابات بفيروس "كوفيد-19" والمخاوف من انتشار فيروس السلالة المتحورة من كورونا "أوميكرون" وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن جان لويس إيبريس، رئيس المدينة قوله إن: "قبل أسبوعين، اعتقدنا أننا سنكون قادرين على القيام بالاحتفال، ولكن مع الزيادة الأخيرة في انتقال فيروس كوفيد-19، اعتقدنا أننا نجازف بخسارة الأطفال وكبار السن".

ويبلغ معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المنطقة 223 حالة لكل 100 ألف نسمة.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية، هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا و ألمانيا و إيطاليا و التشيك و أستراليا و كندا.

و أسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية و التي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية و نقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.