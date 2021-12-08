الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية: إلغاء احتفالات عيد الميلاد بمدينة فرنسية بسبب كورونا

فرنسا
فرنسا

 اتخذت مدينة "تارن إي جارون" الفرنسية قرارًا بإلغاء حفل عيد الميلاد السنوي، في ظل الانتشار الحالي للإصابات بفيروس "كوفيد-19" والمخاوف من انتشار فيروس السلالة المتحورة من كورونا "أوميكرون" وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن جان لويس إيبريس، رئيس المدينة قوله إن: "قبل أسبوعين، اعتقدنا أننا سنكون قادرين على القيام بالاحتفال، ولكن مع الزيادة الأخيرة في انتقال فيروس كوفيد-19، اعتقدنا أننا نجازف بخسارة الأطفال وكبار السن".

ويبلغ معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المنطقة 223 حالة لكل 100 ألف نسمة.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

و صنفت منظمة الصحة العالمية، هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا  وبلجيكا و إسرائيل و بريطانيا و ألمانيا و إيطاليا و التشيك و أستراليا و كندا.

و أسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية و التي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية و نقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

اطفال ميلاد على حفل مخاوف خسارة فرنسى اصابة نسية كورونا سارة فيروس كورونا كبار السن صحيفة بريطانية احتفالات فيروس بريطانية احتفالات عيد الميلاد البريطانية بريطاني الفرنسي حالات الإصابة بفيروس كورونا بفيروس كورونا الاصابة بفيروس كورونا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

نولاند: نخشى أن يقرر بوتين إحياء الاتحاد السوفييتى

البرازيل تسجل 10250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر