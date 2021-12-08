الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 39621

موريتانيا
موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفًا و621 إصابة.

وأفادت الصحة الموريتانية، في بيان،  أنه تم أيضًا تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 844 حالة وفاة.

ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 38 ألفًا و58 حالة شفاء.

وفي سياق متصل، تسلمت موريتانيا،  336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان - أن لقاح جونسون مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحالف الدولي للولوج للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مليونا و88 ألفًا و628 شخصًا تلقو التطعيم بجرعة واحدة على الأقل، أي نسبة 41% من المستهدفين، فيما وصل عدد مكتملى التلقيح إلى 694 ألفًا و29 شخصًا، أي نسبة 27%.

وحصلت موريتانيا على ما مجموعه 2,5 مليون جرعة من اللقاحات، وحددت مليونين و600 ألف شخص كمستهدفين من مجموع عدد السكان الذي يتجاوز 4 ملايين شخص.

فيما أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، أن بلاده لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير، في تصريحات: "لم نسجل أي حالة لمتحور أوميكرون حتى الآن، والوزارة تعكف على متابعة تطورات هذا المتحور حول العالم"، مشيرًا إلى أن أول ظهور لهذا المتحور كان يوم 24 نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، وتم تسجيل حالات منه في عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية.

ودعا الوزير المواطنين إلى الإقبال على عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات متوفرة في كل المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن معظم الأشخاص الموجودين في الحجز الطبي نادرًا ما يكون من بينهم مكتملو التلقيح، مطالبًا الموطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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