الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل إصابات بكورونا يشتبه بأنها ناجمة عن متحور أوميكرون

الأردن
الأردن

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، مهند النسور، عن تسجيل حالات مشتبه بإصابتها بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

 

و أشار إلى أنه "يجرى بداية فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR)، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يجرى فحصان أحدهما فحص التسلسل الجيني"، مؤكدا توفر الفحصين في المملكة.

 

و أقر النسور بـ"وجود تأخير من قبل وزارة الصحة بإعلان نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا  المستجد قد يكون ناتجا عن الضغط على المختبرات.

 

و طالب بـ"ضرورة إيجاد آليات تنفيذية لتقليص مدة صدور النتائج وتسريعها"، مشيرا إلى أن "المختبرات الخاصة تعمل بفاعلية أفضل".

 

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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وائل لطفى

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