الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وأمريكا يبحثان تعزيز العمل المشترك فى مواجهة الإرهاب

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والتعاون في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، والتأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة بما يدعم إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

و علي صعيد آخر ، أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 23 ألفًا و919 حالة .

 

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل  625 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و85 ألفًا و586 إصابة.

 

وأشار التقرير إلى شفاء 952 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و51 ألفًا و912.


ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 18 ألفًا و891 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 7 ملايين و787 ألفًا و13 شخصًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفى

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