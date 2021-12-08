جونسون يحذر من أوميكورن ويستعد للانتقال للخطة «ب»

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من المتحور الجديد لوباء كورونا "أوميكرون" .. مؤكداً أنه أكثر قابلية للانتقال من فيروس "دلتا".



وأضاف جونسون - في تصريحات خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء البريطاني ونقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية - أن هناك "مؤشرات مبكرة" على أن البديل الجديد أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا القاتلة .. معربا عن استعداده للانتقال للخطة "ب" .. مؤكدا أن الحكومة لا تخشى التصرف "بسرعة" في تنفيذ إجراءات أكثر صرامة، مع اقتراب عيد الميلاد.



يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي ، تم رصد 336 حالة إصابة بـ (أوميكورن) في المملكة المتحدة (261 في إنجلترا و 71 في اسكتلندا و4 في ويلز).

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.