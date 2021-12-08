استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-12-2021، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي 51.67 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-12-2021

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى عند 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند سعر 48.35 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، وفي بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-12-2021

وأصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986.