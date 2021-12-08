الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عصام الشويخ: «صحينا يا سينا» بين قرى السيل فى أسوان

العرض المسرحي
العرض المسرحي

قال الفنان عصام الشويخ، مدير فرقة مسرح الساحة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة  قدمت  اليوم عرض "صحينا يا سينا " في قرية الشهيد محمود سليمان بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس السيسي، و ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وهو المشروع الذي يقدمه البيت  الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، و تشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة أسوان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "الشويخ"، أن هذه القرى تتضمن القرى التي أصابتها موجة السيول خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي القرية الرابعة التي يزورها العرض بالمحافظة، حيث يقدم العرض غدًا بقرية المنشية ليختتم العرض بذلك جولته بالمحافظة، والتي تضمنت قرى مركز النوبة وغرب أسوان.

«صحينا يا سينا»، بطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، إبراهيم  جمال، حسام سيد، بيبو النعماني، خالد وليد، ديكور عمر كمال، ملابس إهداء نهى دراج، ألحان حاتم عزت، العرض من تأليف خميس عز العرب، و إخراج عصام الشويخ.

وكان قد أعلن مؤخرًا البيت الفني للمسرح عن تقديم عرض  " ليلتكم سعيدة" ضمن فعاليات  أيام قرطاج المسرحية الدورة  الثانية و العشرين  ليعرض يوم ٥ ديسمبر الماضي بقرطاج بتونس.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب  فهمي، عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من كتابة و إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

طلاق المسرح القومى هيئة للمسرح المسرح قصور

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وائل لطفى

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