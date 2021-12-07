الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: أبوتريكة منافق.. ولو راجل يستقيل من «بي إن سبورت»

جريدة الدستور

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة بـ"المنافق"، مشيرًا إلى أن تربية أبوتريكة "تربية قذرة"، لأنه تربى على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته "فيسبوك": "محمد أبوتريكة دايمًا بيحاول يظهر للناس قد إيه ملتزم، ومحافظ على الدين والإسلام بمناسبة وغير مناسبة، ولما اتكلم عن المثلية في الدوري الإنجليزي خرج لوحده كده من غير ما حد ما يسأله وأراد ياخد اللقطة برفضه للمثلية، وكأن العرب يدعمون المثلية".

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفى

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