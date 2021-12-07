محمد الباز: أبوتريكة منافق.. ولو راجل يستقيل من «بي إن سبورت»

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة بـ"المنافق"، مشيرًا إلى أن تربية أبوتريكة "تربية قذرة"، لأنه تربى على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته "فيسبوك": "محمد أبوتريكة دايمًا بيحاول يظهر للناس قد إيه ملتزم، ومحافظ على الدين والإسلام بمناسبة وغير مناسبة، ولما اتكلم عن المثلية في الدوري الإنجليزي خرج لوحده كده من غير ما حد ما يسأله وأراد ياخد اللقطة برفضه للمثلية، وكأن العرب يدعمون المثلية".