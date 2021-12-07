الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: تدمير منظومة دفاع جوي حوثية بجبهة مأرب في اليمن

التحالف العربى لدعم
التحالف العربى لدعم لشرعية

نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، فى تدمير منظومة دفاع جوي حوثية بجبهة مأرب باليمن.

وأعلن التحالف العربي فى بيان له، أن مقاتلات التحالف دمرت منظومة دفاع جوي معادية بجبهة مأرب.

وجاءت ضربات التحالف للرد على سقوط مقذوف حوثي معادي بالقرب من إحدى الطرق العامة والأسواق الشعبية بمدينة جازان السعودية.

وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية على أن محاولات استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من اليوم، دمر التحالف مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة داخل صنعاء.

ولفت التحالف، في بيان، إلى أن الأهداف شملت مخازن وورش تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفا أنه تم تدمير كهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفى وقت سابق من اليوم، أدانت السفارة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات هجوم جماعة الحوثيين على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صادر عنها، إن هجمات ميليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وجددت السفارة الأمريكية التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة «مع شركائنا السعوديين» وفق نص البيان.

كما أدان الاتحاد الأوروبي، استمرار استهداف جماعة الحوثيين للمنشآت السعودية، داعيًا لدعم الحل السياسي للنزاع هناك والتوقف عن استهداف ما يعرض المدنيين للخطر.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «شهد الصراع في اليمن تصعيدًا عسكريًا مقلقًا آخر، يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات المتكررة عبر الحدود السعودية».

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بهدف تحقيق اتفاق سياسي شامل.

التحالف العربي الحوثي دفاع جوى حوثية مارب السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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