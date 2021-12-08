الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار عمل سيارة خدمات المركز التكنولوجى لليوم الثانى بنزلة حسين فى المنيا

سيارة المركز التكنولوجي
سيارة المركز التكنولوجي

لليوم الثاني علي التوالي وفي ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتيسير الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وذلك بوجود سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة والتي من خلالها ينهي المواطنين خدماتهم التي يطلبونها من المجلس المحلي في أماكن تواجدهم في وقت قياسي تحقيقا لسياسة الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وسرعة الإنجاز بأكثر الطرق سهولة وكفاءة لذا وجه الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة بقرى وأحياء المنيا لتوفير لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

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نزلة حسين فى المنيا

قال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بنزلة حسين بتواجد سيارة المركز التكنولوجي بالقرية لليوم الثاني على التوالي لتسهيل خدمات التراخيص والمصالحات في مخالفة البناء و خدمات الحصول على تصاريح الهدم والبناء وغيرها من الخدمات بالمجلس المحلي.

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نزلة حسين فى المنيا

أضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية واصل أعماله بتركيب 10 لمبات ليد جديدة وصيانة 12 كشاف انارة بمدخل قرية سوادة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين و منعا للحوادث.

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نزلة حسين فى المنيا

وأوضح  محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بالبرجاية أعماله بالمرور على المدارس التابعة للوحدة بالمرور على مدرسة أبوسويلم لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

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نزلة حسين فى المنيا

وأشار محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أنه تم عقد اجتماع لجنة السكان بالقرية تم خلالها مناقشة مشكلات المواطنين بالقرية ووضع اقتراحات وحلول لها، مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشكيل لجان لمناقشة مشكلات السكان بالقرى ووضع الحلول المناسبة لها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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نزلة حسين فى المنيا

واضاف محمود أنه تم إزالة حالة تعد بالمهد تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدا أن هناك توجيهات من الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا بتكثيف الجهود المبذولة فى قطاعات العمل المختلفة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

نزلة حسين فى المنيا
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نزلة حسين فى المنيا
المنيا أستمرار سيارة خدمات المركز التكنولوجي بنزلة حسين عقد لجنة السكان بقرية تلة إزالة تعدي بتلة الدكتور محمد حلمي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفى

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