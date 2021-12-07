الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة وتأجيل امتحانات «الصف الرابع» فى البحيرة غدًا

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلابًا ومعلمين" بنطاق المحافظة.

كما قرر المحافظ تأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداؤها يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وتستكمل باقى الامتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات. 

ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية.

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