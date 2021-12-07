باستثناء 6 محافظات.. «الإحصاء»: 15% تراجعا في وفيات حوادث الطرق خلال 4 سنوات

كشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض أعداد الوفيات جراء حوادث الطرق خلال عامى 2015 و2019 لإجمالى الجمهورية حيث سجل عدد الوفيات 7967 حالة عام 2015 لينخفض إلى 6721 عام 2019 بنسبة 15.6%، نظرًا لاتجاه الدولة نحو الاهتمام بمجال البنية الأساسية وخاصة فى مجال النقل والطرق التى تقدمها للمواطن بهدف توفير نقل آمن يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن معظم محافظات الجمهورية شهدت انخفاضا فى أعداد وفيات حوادث الطرق عدا محافظات القاهرة، دمياط، الغربية، الجيزة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، بعدد حالات وفيات 1076، 164، 101، 598، 36، 27، 4 حالة وفاة لتلك المحافظات على الترتيب عام 2015 ارتفع إلى 1245، 225، 152، 874، 154، 49، 92 حالة وفاة لنفس المحافظات وبنفس الترتيب عام 2019.

وأوضح أن عدد الوفيات جراء إصابات حوادث الطرق لعام 2019 بلغ 6721 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، حيث سجلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فى عدد الوفيات فبلغت 1245 حالة وفاة، تليها محافظة الجيزة فقد جاءت فى المرتبة الثانية بعدد 874 حالة وفاة.

وحلت محافظة الاسكندرية فى المرتبة الثالثة بعدد 672 حالة وفاة، تليها محافظة البحيرة التى سجلت 628 حالة وفاة.

بينما تشير بيانات الإحصاء، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء حوادث الطرق للفئة العمرية بين 15-44 سنة حيث سجلت عدد 1351 حالة وفاة بالفئة العمرية 15-24 سنة، يليها عدد 1138 حالة وفاة للفئة العمرية بين 25-34 سنة، ثم عدد 918 حالة وفاة بالفئة العمرية بين 35-44 سنة.

ويلاحظ انخفاض عدد الوفيات جراء حوادث الطرق للفئات العمرية الأقل من خمس سنوات حيث سجلت عدد 503 حالة وفاة، وانخفضت أيضًا الوفيات جراء الحوادث للفئات العمرية 65 فأكثر مقارنة بباقى الفئات حيث سجلت عدد 643 حالة وفاة وذلك عام 2019.