الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 45 طن مخلفات خلال حملة بقرى مدينة المنيا

حملات نظافة وإنارة
حملات نظافة وإنارة مكثفة بقري المنيا

قامت أجهزة وحدة مركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، برفع 45 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وإصلاح وصيانة وتركيب 62 كشاف إنارة ولمبة ليد جديدة.

وقال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، إن قسم الإنارة بالقرية قام  بصيانة وإصلاح  12 كشاف إنارة وتركيب 10 لمبات ليد بمدخل قرية منشية سواده للحد من الحوادث ليلاً 

كما تابع رئيس القرية سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة المتواجدة امام الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين لتسهيل وتقديم الخدمات للمواطنين من أعمال “التراخيص - التصالحات”، لتخفيف الزحام في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين.

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حملات نظافة وإنارة مكثفة بقري المنيا

وأضاف عادل عوض، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أن الوحدة المحلية واصلت  حملاتها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والانارة بالقرية، حيث تم رفع 25  طن مخلفات من قرية طوه ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، كما قام قسم الإنارة بقرية طوخ الخيل بتركيب 10 لمبات ليد و 10 كشاف إنارة وصيانة وإصلاح 10  كشاف إنارة بعزبة سرير التابعة لمجلس قروي طوخ الخيل، كما تابع عوض انتظام سير العمل بالوحدات الصحية وتم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين عن العمل

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حملات نظافة وإنارة مكثفة بقري المنيا

وأوضح محمد حيدر رئيس قرية صفط الخمار باستمرار حملات النظافة ورفع التراكمات حيث تم رفع 20  طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا و امام مجمع المدارس بالعبيد بقرية صفط الخمار وتم نقل المخلفات الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

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حملات نظافة وإنارة مكثفة بقري المنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بمتابعة وتكثيف حملات النظافة والانارة وانضباط العمل بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على امن وسلامة وصحة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم

 

 

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المنيا رفع مخلفات إصلاح وصيانة وتركيب كشافات إنارة قري المدينة الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفى

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