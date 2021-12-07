«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالضغط الأمريكى لوقف بناء مستوطنة فى أرض مطار قلنديا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالموقف الدولي الرافض للاستيطان، وبالضغط الأمريكي لوقف البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.



واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذه المواقف خطوة عملية مهمة بالاتجاه الصحيح، نحو بذل مزيد من الجهود الدولية لإنجاح إجراءات بناء الثقة، لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سلام حقيقية، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة.



وشددت الوزارة على ضرورة أن تتبع هذه المواقف خطوات عملية تصب في تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها فتح القنصلية الأمريكية في القدس.



وحذرت الوزارة من حملات إسرائيل التضليلية بشأن مشاريعها الاستيطانية عامة، وفي مطار قلنديا خاصة، لا سيما وأن "اللجنة القطرية للبناء والإسكان" الإسرائيلية أجلت المصادقة على المشروع الاستيطاني ولم تقم بإلغائه، وهو ما يمكننا فهمه أنه محاولة إسرائيلية مألوفة ودارجة لامتصاص الضغط الدولي والأمريكي والتحايل عليه، ريثما تتوفر المناخات السياسية المناسبة لتنفيذه.



وذكرت الوزارة، في بيانها، أن هذا التخوف يظهر جليا من التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي تحدث صراحة عن عدم وجود نية إسرائيلية لإلغاء المشروع"، بقوله: "ستضع الحكومة خطة بناء لمنطقة "عطروت" لن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، بمعنى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في محاولة إقناع واشنطن بهذا المشروع تدريجيًا، ولم تتراجع عنه لقناعة لديها بأن ذلك لن يحدث أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت أن جرافات الاحتلال تواصل العمل لتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع الاستيطاني التوسعي، وتتمسك سلطات الاحتلال به لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية، ووضع العقبات أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين كموقف استراتيجي إسرائيلي، تتبع في تنفيذه عديد التكتيكات الآنية لامتصاص ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا المخطط وتراهن على الوقت لتنفيذه.

وفي سياق متصل، زار وفد دبلوماسي أوروبي، اليوم، محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية واطلع على طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية فيها ومنها على سبيل الذكر لا الحصر سرقة الأراضي وبناء جدار الضم والتوسع العنصري.



ترأست الوفد سارة ماسكروفت مديرة مكتب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية. وضم الوفد عددًا من القناصل العامين وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي المُعتمدين لدى دولة فلسطين.



وقدم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، شرحًا تفصيليًا حول مُعاناة المُحافظة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة سياسة العزل خلف جدار الضم والتوسع العنصري، والمضايقات اليومية للمواطنين عبر الحواجز الاسرائيلية، واستهداف الأرض من خلال قرارات الاستيلاء ووقف البناء، وطالب رواجبة الوفد بوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في مُحافظة قلقيلية.



بدوره، قدم رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ورقة حول "المساحة المتقلصة ونقص التنمية الحضرية والتخطيط"، وإجراءات الاحتلال بحق قلقيلية والتضييق على مواطنيها، متطرقًا إلى المخطط الهيكلي والإعاقات الاحتلالية أمام تحقيق تنمية حقيقية.

وقدم ممثلون عن مؤسسات حقوقية ومواطنون أوراقًا وشهادات حول واقع المحافظة والمعاناة اليومية نتيجة إجراءات الاحتلال.