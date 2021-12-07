الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كسر ماسورة غاز بالطالبية والحماية المدنية تنتقل لإصلاح العطل

ارشيفية
ارشيفية

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان حي الطالبية غرب الجيزة من كارثة محققة؛ إثر كسر ماسورة غاز، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بكسر ماسورة غاز بالعقار رقم (35) شارع عامر عبدالمولى المتفرع من شارع العروبة.

على الفور، انتقل مسئولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز وحي الطالبية تنسيقا مع شركة الكهرباء وتم إصلاح الكسر وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء خالد البروي، حكمدار الجيزة.

التعامل مع تسرب الغاز

 عند التعرّض لتسرّب الغاز ينصح باتباع الخطوات الآتية:

فتح النوافذ والأبواب؛ للسماح بدخول الهواء النظيف. 

إغلاق المفتاح الرئيسي للغاز.

 الخروج من المنزل، أو المكان الذي تعرّض لتسرّب الغاز.

 الاتصال بالطوارئ، أو الجهة المختصة للتعامل مع هذه الحالة.

 إتباع التعليمات التي يقدّمها المختصون عبر الهاتف، والبقاء خارجاً حتى تصل المساعدة.

 الذهاب فوراً للطبيب، أو المستشفى إذا شعر الشخص بالتعب، وإخبارهم أنّه يمكن أن يكون قد تعرض لاستنشاق الغاز، أو تسمماً بأول أكسيد الكربون.

 يجب تجنب القيام بالأمور الآتية عندَ وجود تسربٍ للغاز:

البحث عن مصدر التسرّب.

 استخدام الهاتف في مكان تسرب الغاز.

 محاولة تصليح العطل، أو إيقاف التسرب. إغلاق، أو فتح الأضواء، أو أي أجهزة كهربائية.

 إبقاء الأبواب، والنوافذ مغلقة.

 ترك الحالة من دون الاتصال بالطوارئ.

علامات تسرّب الغاز

 يستخدم الغاز للتدفئة، وتسخين الماء، والطبخ، وغيرها من الأمور في المنازل، ولأنَّ الغاز الطبيعيّ ليست له رائحة تقوم شركات التعبئة بإضافة مركبات كيميائية غير ضارة؛ لتنذر الأشخاص عند وجود تسربٍ للغاز، وللمُساعدة في تحديد مشكلة تسرب الغاز، حتى لو كان صغيراً، يمكن التحقّق من النقاط الآتية:

شم رائحة الكبريت، أو شيءٍ يشبه رائحة البيض الفاسد.

 رؤية ضرر في مواسير توصيل الغاز.

 سماع صوت كالحفيف، أو التصفير بالقرب من أنابيب الغاز.

 رؤية مادة ضبابية، أو فقاعات فوق المياه الراكدة.

 موت النباتات، أو ذبولها من دون سبب واضح.

حي الطالبية كارثة كسر ماسورة غاز الجيزة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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