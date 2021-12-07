الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الدراسات العالمية حتى الآن تشير إلى أن تأثير متحور «أوميكرون» ليس بالشدة التي نتخوف منها.


وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، إلى تواصل فتح أكبر قدر من مراكز التطعيم باللقاحات في مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين، مضيفا "نستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالي".
 

وبيّن أن تلقي اللقاح داخل محطات المترو والمولات وأماكن التجمعات لا يشترط التسجيل المسبق على موقع الوزارة.


وكان عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، استهله بالإشارة إلى الموقف الراهن للمتحور الجديد "أوميكرون"، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية مازالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـPCR المعتادة، وتركز معظم الإصابات بين الفئات الأقل في معدل التطعيم.


وأضاف «عبدالغفار»، أن الباحثين في جنوب أفريقيا وحول العالم يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب "أوميكرون"، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشددًا على أن تلقي اللقاحات سيظل ضرورة للتصدي لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كافة توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنع انتشاره.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم  152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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