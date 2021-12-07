الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طقس شديد البرودة ليلا.. «الأرصاد»: استمرار نشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا

الرياح
الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، في القاهرة والإسكندرية، في ظل اضطراب الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.
وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس غدا تكون مائلة للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردة ليلا على القاهرة والإسكندرية.
وتمر القاهرة والإسكندرية بعدد من الظواهر الطبيعية، فتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتصل لحد العاطفة على المناطق المكشوفة.
وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن درجة حرارة الكبرى على القاهرة تكون 20، بينما الصغرى 13، وعلى الإسكندرية تكون الكبرى 19، والصغرى 13، ويزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.
وأكدت الهيئة استمرار هبوب رياح جنوبية غربية جافة وباردة علي الساحل الغربي خلال ساعات الليل لتعطي مزيد من الاحساس ببرودة الطقس على محافظات السواحل الغربية وتتقدم مع الوقت إلى الداخل لتكون ذروة نشاط الرياح الساعات الأولي من صباح الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 55  كم في الساعة وتزيد هباتها بكثير لتعمل علي إثارة الرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وسيناء تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. 
كما تؤدي سرعات الرياح العالية على مسطح البحر المتوسط إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير ومن المتوقع أن تصل إلى 5 أمتار على سواحل الإسكندرية ومطروح وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفى

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