الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عاش هنا» يخلد اسم شريف حتاتة

شريف حتاتة
شريف حتاتة

خلد مشروع "عاش هنا" التابع لجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، المناضل السياسي والطبيب الدكتور شريف حتاتة.

ووضع الجهاز لوحة "عاش هنا" متبوعة باسم الدكتور شريف حتاتة أمام مدخل العمارة رقم 25 بشارع مراد الجيزة، فى أبرز مكان، حيث يمكن للمارة مشاهدتها بسهولة، ومن خلال برنامج QR يمكن التعرف على سيرة ذاتية مختصرة له.

شريف حتاتة مناضل سياسى وطبيب وكاتب، ولد في 13 سبتمبر 1923 وتوفي في 22 مايو 2017.

ومن المعروف أن الدكتور شريف له ما يقرب من ثلاثين مؤلفا بين الروايات والرحلات وأدب السيرة الذاتية والكتب السياسية.

 جدير بالذكر أن لوحة تكريم د . نوال السعداوى مع لوحة د . شريف حتاتة على العقار نفسه، الذي شهد زواجهما وانطلاق مسيرتهما المشتركة فى الفكر والإبداع والنشاط السياسى والثقافى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفى

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