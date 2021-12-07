محافظ الإسكندرية يناشد المواطنين عدم النزول إلى الشوارع

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت اليوم هواءً شديدًا، لكنه مر على خير، مشيرًا إلى أن الأمطار غدًا متوسطة، والأمواج ارتفاعها من 2 متر لـ5 أمتار، وسرعة الرياح من 50 لـ60 كيلومترا، لذا قرر تعطيل الدراسة غدًا في مدارس وجامعات الإسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأمواج المحملة بالرمال تضرب الكورنيش، وتؤدي لتراكم الرمال، لذا تتمركز لودرات في أماكن متفرقة من الكورنيش لجمع الرملة وإعادتها للبحر.