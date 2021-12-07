الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.
https://www.dostor.org/3648863

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 29 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 151 من راغبي العمل، وتوفير 43  فرصة عمل، خلال شهر نوفمبر الماضي.
https://www.dostor.org/3648873

من جانبه، قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال نوفمبر  الماضي، في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 213 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين حضرها 25 عامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 50 منشأة، أسفر عن تحرير 12 محضرًا، والقيام بـ3 حملات تفتيشية، وعمل 10 قياسات ميدانية، وبحث 3 شكاوى.
https://www.dostor.org/3648889

ويتابع سعفان، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
https://www.dostor.org/3648901

البطالة حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة

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وائل لطفى

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