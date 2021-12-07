حصاد «القوى العاملة» اليوم.. توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 29 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 151 من راغبي العمل، وتوفير 43 فرصة عمل، خلال شهر نوفمبر الماضي.

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من جانبه، قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال نوفمبر الماضي، في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 213 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 2 ندوة توعية للعاملين حضرها 25 عامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 50 منشأة، أسفر عن تحرير 12 محضرًا، والقيام بـ3 حملات تفتيشية، وعمل 10 قياسات ميدانية، وبحث 3 شكاوى.

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ويتابع سعفان، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

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